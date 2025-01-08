Tahtasız, “Engelli, dul ve yetim maaşlarını en düşük emekli maaşıyla birlikte asgari ücret seviyesine eşitleyin, asgari ücreti de en az 30 bin liraya çıkarın” dedi.

Genel Kurul’da Çorumlu Bedriye annenin talebini dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“PESTİL GİBİ EZDİ, LİMON GİBİ SIKTI”

“Hafta sonu ziyaret ettiğim 7 bin lira dul ve yetim maaşıyla geçinmeye çalışan milyonlardan birisi olan Bedriye annemiz ‘Cumhurbaşkanına söyle oğlum! 2024 yılını emekli yılı ilan eden Cumhurbaşkanı emeklilerimizi pestil gibi ezdi, limon gibi sıktı. 2025 yılını da aile yılı ilan etti. Ailelere Allah sabır versin, onları ne yapacak bilemiyorum’ dedi. Aile bütünlüğünü önemsemeyen, ailelerin geçiminden bihaber olan iktidar dul ve yetimleri de yok saymaya devam ediyor. Ocak ayında dul ve yetim aylıklarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı, yüzde 25 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı 3.647 lira oldu. İktidarın yarattığı zenginlerin bir öğlen yemek parası olan bu maaşı dul ve yetimlere reva görenlere yazıklar olsun! İktidara sesleniyoruz: Halkı daha fazla kandırmayın. Engelli, dul ve yetim maaşlarını en düşük emekli maaşıyla birlikte asgari ücret seviyesine eşitleyin, asgari ücreti de en az 30 bin liraya çıkarın. 2025 bizim için mücadelenin, emeğin ve emekçinin yanında olma zamanıdır.”

Editör: HABER MERKEZİ