81 ilden tüm şube yönetimlerinin katılım sağladığı eyleme Çorum Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş ve 2 Nolu Şube Başkanı Harun Kısacık da katıldı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı konuşmada, “Ayın 15’inde alacağımız maaşlarda “Kayıplar Telafi Edilsin, Refah Payı Verilsin, Alım Gücü Tamir Edilsin” istiyoruz. 7.Dönem Toplu Sözleşme masasında bugün yaşanacak sıkıntıları öngördük. Bu yüzden Ocak 2025’te %15 zam + %10 refah payı teklif ettik. Kamu işvereninin teklifi ise ne piyasayla ne beklenen enflasyonla ne de tahmin edilen enflasyonla uyuşmadı. İşverenin adil olmayan teklifine imza atmadık, işverenin de hakemin de kararına şerh düştük. 1 yılda doğalgaz % 60, elektrik ve akaryakıt % 40, market-pazar enflasyonu ise en az % 100 arttı. Memur-Sen’in teklifleri kamu görevlileri tarafından daha da değer kazandı. Bugün yapılması gereken vakit kaybedilmeden 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında teklif ettiğimiz %15 artışı ve %10 refah payını ilave olarak yansıtmak, kamu görevlilerini enflasyon ve ferilerinin etkisinden kurtarmaktadır” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ