Çorum genelinde kaldırım işgalleri, semt pazarları ve işyerlerini denetleyen Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2024 yılı içerisinde 2 bin market, 5 bin işyeri denetimi gerçekleştirdi. 1 yıl içerisinde toplam 7 bin denetim yapan ekipler toplam 2 Milyon 583 Bin 520 TL cezai işlem uyguladı.

Özellikle zincir marketlerde rutin kontrollerini sürdüren ekipler kasa reyon fiyat farkı, tarihi geçmiş ürünler ve gelen ürünlerle ilgili irsaliye denetimleri yaptı. 419 işyerinin ruhsatını iptal eden ekipler 10 işyerine ise mühürleme işlemi uyguladı. Yıl boyunca 655 işyerine ruhsatlandırma işlemi yapan ekipler 3 işyerine ise mühür bozma nedeniyle işlem yaptı.

Editör: Haber Merkezi