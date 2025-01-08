Programda Çölyak hakkında bilgiler verdiğini de belirten Demir, “Çok sevdiğimiz ve sürekli izlediğimiz Lingo Türkiye Yarışma Programı’na kuzenim Nesrin Özyazıcı ile birlikte katıldık. Çölyak hakkında halkımıza bilgi verme şansını buldum. Sunucu Kemal Uçar ile Çölyak ve glutensiz beslenme hakkında sohbet ettiğimiz kısımlar yayınlandı. Çok faydalı bir faaliyet oldu. Çok eğlenceli geçen yarışmayı birincilikle bitirdik. Program sonrası set ekibi bizimle yakinen ilgilendi ve merak ettikleri konular hakkında sorular sordular. Çölyak ve glütensiz beslenme hakkında onlara da bilgiler verdim. Çorum Çölyak Derneği’nin adını duyurduk. Bize bu fırsatı veren TRT yetkililerine ve Kemal Uçar Bey ile set arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ