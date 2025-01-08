24 gündem maddesinin ele alınarak görüşüldüğü toplantıda bazı kararlar alınırken, hızlı tren projesi ihalesinin CHP tarafından ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye verilmesi mecliste sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu. CHP’li ve AK Partili üyeler arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşanırken, Belediye Başkanı Aşgın, meclis üyelerini sakinleştirmekte oldukça zorlandı.

FERDİ TAYFUR, ŞARKISIYLA ANILDI

Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un bir şarkısı, toplantı öncesi sinevizyon ekranından meclis üyelerine dinletildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu vesileyle Ferdi Tayfur’u bir kez daha rahmetle andı.

Aşgın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Ocak ayının özel gün ve haftalarını değerlendirdi. Aşgın ayrıca Çorum’a hızlı tren gelecek olmasının ihracatı artıracağını dile getirerek, ihalenin yapılmasında emeğin geçenlere teşekkür etti, ihaleyi mahkemeye taşıyan CHP’leri ise “Çorum’a yatırım gelmesini istemiyorsunuz” sözleriyle eleştirdi.

DENETİM KOMİSYONU YENİDEN BELİRLENDİ

Toplantıda ilk olarak Denetim Komisyonuna üye seçildi. AK Parti Grubundan Erdoğan Cengiz ve Mücahit Keskinel, MHP Grubundan Arslan Kaynar, CHP Grubundan ise Nazik Bulut ve Onur Topkül, Denetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyetine ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın asil üye olarak, Mustafa Gökgöz ise yedek üye olarak seçildi.

Afet ve Risk Araştırma Komisyonu üyeleri ise; Ubeydullah Ahıskalı, Bilal Selman Özünel, Sedat Genç, Ali Beyaz ve Didem Tokgöz olarak belirlendi.

ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN’IN ADI PARKA VERİLDİ

Gölgelik Yönetmeliğinin revize edilmesinin ele alınarak kabul edildiği toplantıda Çepni Mahallesi Fen Lisesi 14. Sokakta bulunan parka “Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Parkı” ismi verildi.

Ticari taksilerde yaş uygulaması, Çepni Mahallesi 5010 Ada 2 numaralı parselin satın alınması, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı ile ortak hizmet projesi, 2025 yılı ek ücret tarifesi, aylık maktu çalışma ücret tarifesi, sokaklara isim verilmesi gibi konuların da görüşülerek kabul edildiği toplantıda bazı imar ve plan değişiklikleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca “Dünyanın Merkezinde Hitit Barış Sofrası” adlı projenin hayata geçirilmesi uygun görüldü. Beltaş ve Beltur şirketlerinin sermaye artırımlarının da görüşülerek kabul edildiği toplantıda bazı meclis üyeleri ise gündem dışı konuşmalar yaptı.

Editör: Haber Merkezi