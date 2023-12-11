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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Hızlı ve Yıldırım Satranç İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. AHL Park'ta düzenlenen il birinciliğinde hızlı kategorisinde 47 erkek, 12 kız olmak üzere toplam 59 sporcu mücadele ederken, yıldırım kategorisinde ise 44 erkek, 7 kız olmak üzer toplam 51 sporcu madalya mücadelesi verdi. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda her iki kategoride de birincilik kürsüsüne Enes Yılmaz çıktı. Hızlı kategorisinde ikincilik kürsüsüne Yasin Emir, üçüncülük kürsüsüne ise Kerem Talha Dölcü çıktı. Yıldırım kategorisinde ise Ferhat Ekin ikinci olurken, Lütfi Bozkurt ise üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.