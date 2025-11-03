Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Enerji Kentleri Birliği’nin 2025 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ardından birlik üyeleri Çorum’u gezdi.

Çeşitli il ve ilçelerden ilimize gelen Belediye Başkanları’nın yanı sıra Birlik üyesi Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile yapılan Enerji Kentleri Birliği toplantısının ardından Birlik Başkanı ve aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve beraberindeki misafirler Çorum merkez başta olmak üzere Hattuşa, Boğazkale ve Alacahöyük’e gerçekleştirilen kültürel geziye katıldılar.

Çorum’da misafir olarak bulunan ekip önce Biyokütle Enerji Santrali’ni gezerken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tesisle ilgili bilgiler verdi. Daha sonra ise Çorumlu Obası, Bedesten, tarihi şehir meydanı, Ulu Cami ve Velipaşa Hanı’nı gezen ekip bir sonraki gün ise Hattuşa, Boğazkale ve Alacahöyük’ü gezme fırsatı buldu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen il ve ilçe Belediye Başkanları ile Belediye Meclis Üyeleri Çorum’u yakından tanıma fırsatı bulurken Çorum’un tarihi hakkında bilgiler aldı.

