Mine–Cemil Eker çiftinin kızları Esma Begüm ile Ülkü–Ömer Özgür çiftinin oğulları Mustafa, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Çırağan Düğün Salonu’ndaki düğüne Eker ve Özgür ailelerinin yakınları ile davetliler katılarak çifti özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Neşe ve mutluluk dolu anların yaşandığı gecede, konuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, Esma Begüm ve Mustafa’nın mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Düğün pastasının kesilmesinin ardından çift, davetlilerle birlikte geç saatlere kadar devam eden eğlenceyle yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.

Çorum haber Eker ve Özgür ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR