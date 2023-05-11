Kırmızı-siyahlı takım, bu alanda 22 maçla 2017-2018 Sezonuna ait olan rekorun ardandan en uzun ikinci seriye imza attı.

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ve son 2 haftaya, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’un 4 puan önünde lider giren Çorum FK, geçtiğimiz hafta, deplasmanda Menemen FK ile 1-1 berabere kaldığı maçla birlikte üst üste gol atma serisini 14 maça çıkarttı. Kırmızı-siyahlı takım, böylece tarihinin üst üste en çok gol attığı ikinci seriyi yakaladı.

REKOR 22 MAÇ

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, daha önce 2017-2018 Sezonunun ilk 22 haftasında oynadığı tüm lig maçlarında gol buldu. Bu rakam, kulüp tarihine rekor olarak geçerken, sonraki süreçte böyle bir seri yakalanamadı. Tarihi seri, 23.haftada, 0-0 biten Şanlıurfaspor karşılaşmasıyla son buldu.

EN UZUN İKİNCİ SERİ BU SEZON

2016-2017 Sezonunda, 13 maç üst üste gol atan Çorum FK, bu sezon 13 maçın üstüne çıktı. 4-2’lik Nazilli Belediye maçıyla başlayan seride, önceki hafta evinde Düzcespor’u 1-0 yenen Çorum FK, 2016-2017 Sezonundaki 13 maç üst üste gol atma serisini egale etti. Kırmızı-siyahlı takım, geçtiğimiz Pazar günü, deplasmanda Menemen FK ile 1-1 berabere kalırken, seri 14 maça çıktı. Çorum FK, böylece 2017-2018 Sezonundaki 22 maçlık seriden sonra tarihinin üst üste gol attığı en uzun ikinci seriyi yakaladı.

Çorum FK, 2013-2014 ve 2021-2022 sezonlarında ise üst üste 12’şer maçta gol atmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)