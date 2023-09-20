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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk 5 hafta geride kalırken, 3 galibiyet, 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, attığı 8 gole karşılık 4 gol yedi. Bu istatistikler, profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Çorum temsilcisinin ilk 5 haftalar itibariyle en iyi performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

EN KÖTÜ

PERFORMANS

İLK SEZON

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 3.Lig’deki ilk sezonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 4 puan topladı. 2 Gol atan Çorum temsilcisi 6 gol yedi. Bu tablo, Çorum FK’nın profesyonel liglerde ilk 5 haftalardaki en kötü performansı oldu.

REKOR

10 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, 2016-2017 ve 2022-2023 Sezonlarında 10’ar puan toplayarak ilk 5 haftaların kulüp rekorunu kırarken, 2013-2014 Sezonunda 7, 2014-2015 Sezonunda 8, 2015-2016 Sezonunda 7, 2017-2018 Sezonunda 9, 2018-2019 Sezonunda 9, 2019-2020 Sezonunda 9, 2020-2021 Sezonunda 7 ve 2021-2022 Sezonunda da 9 puan topladı.