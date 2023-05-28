Merve Dizdar, “Bu ödülü, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum” dedi.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 2014 Cannes Film Festivali’nde “Kış Uykusu” filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı. Ceylan, 2008’de “Üç Maymun” filmiyle “En İyi Yönetmen” ödülünü aldığı zaman da, “Bu ödülü, tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme armağan ediyorum” demişti.