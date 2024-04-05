Türkiye’nin önde gelen online seyahat uygulaması Obilet, yaklaşan Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin yakın tarihlere denk gelmesiyle 9 günü bulan tatil dönemine ilişkin seyahat trendlerini açıkladı.

9 günü bulan Ramazan Bayramı tatili ile okulların ara tatilinin aynı döneme gelmesi, önceki bayram tatili dönemlerine göre seyahat ve turizm ürünlerine olan talepte önemli artışlara neden oldu. Ancak tüketicilerde, bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağı beklentisi olduğundan, söz konusu açıklama yapıldıktan sonra tatil sezonu talebinde olağan dışı bir artış görülmedi.

Türkiye’nin önde gelen online seyahat uygulaması Obilet üzerinden yapılan rezervasyon verilerine göre deniz sezonu tam olarak açılmamış olmasına rağmen, Antalya, İzmir ve Muğla şehirleri en çok otel rezervasyonu yapılan iller arasında öne çıktı. Kültür ve doğa turizmi odaklı seyahat planlamaları arasında ise Nevşehir, Bursa, Sapanca (Sakarya), Trabzon ve Eskişehir illeri dikkat çekti.

En ucuz uçak bileti 622 TL’ye satıldı

05 Nisan 2024 Cuma akşamından başlayan tatil döneminde yurtiçi hatlarda Obilet platformu üzerinden yapılan uçak bileti satışlarında en çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan olurken, yurt dışı hatlarda ise Kıbrıs (Lefkoşa), Düsseldorf ve Aşkabat oldu. En pahalı uçak bileti tek kişi için 55 bin 676 TL olarak Cancun-İstanbul rotasında satılırken, en ucuz bilet ise 622 TL fiyatla Ankara-İstanbul arasında satıldı.

Otobüs bileti satışlarında en çok artış yaşanan yurtiçi destinasyonlar Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum, Tokat ve Erzincan olurken, yurtdışı destinasyonlarda ise Selanik, Sofya, Batum ve Üsküp öne çıktı. En pahalı otobüs bileti İstanbul-Dortmund arasında 5 bin 840 TL’ye satılırken en ucuz otobüs bileti ise Gümüşhane-Erzincan arasında 50 TL’ye satıldı.

Bu dönemde, otobüste ve uçakta en çok bilet satın alınan yolculuk tarihleri, beklenildiği gibi 5 Nisan Cuma ve 6 Nisan Cumartesi oldu.

Araç kiralamada düşük yakıt tüketimi tercihi

En yoğun araç kiralanan iller arasında İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu yer aldı. Ortalama araç kiralama süresi 5,5 gün olurken, Obilet uygulaması üzerinden yapılan en uzun araç kiralama süresi ise 33 gün olarak kayıtlara geçti. Tüketiciler en çok düşük yakıt tüketimine sahip, küçük motorlu ekonomik araçları tercih etti.