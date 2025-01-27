Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda hemşehrimiz Ahmet Peker’in antrenörlüğünü yaptığı Ankara Keçiörengücü, takımlar genel klasmanında 166 puanla birinci olan Ankara ASKİ’nin ardından 118 puanla ikincilik kupasını müzesine götürürken, Ahmet Peker de ödül aldı.

Eski milli güreşçi, aktif güreş hayatını noktaladıktan sonra yakın zamanda kurulan Ankara Keçiörengücü’nün başına antrenör olarak geçerken, Türkiye şampiyonasında ikincilik kupasının kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Peker, organizasyon komitesi tarafından da şampiyonanın “en centilmen antrenörü” seçildi.

Ahmet Peker, ödülünü Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün elinden aldı.