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Düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürleri, Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Topallı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Topallı yaptı. Topallı, yaptığı konuşmada en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından şiirlerle devam eden program, skeçler ve çeşitli gösterilerinin ardından sona erdi.