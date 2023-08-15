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Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Vanspor, savunmasını Çorum FK’dan Emre Öztürk’le güçlendirdi. Çorum FK’nın, Tuzlaspor ile oynadığı ligin ilk hafta maçının kadrosuna alınmayan Emre’nin Vanspor’a transferi, Van temsilcisi tarafından açıklandı. Vanspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon Çorum FK ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli stoper Emre Öztürk ile anlaşmaya varmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Emre Öztürk Çorum FK’da geçirdiği 2 sezonda 44 resmi maça çıkarken, 3.105 dakika süre aldı. Bu maçlarda 2 gol atan deneyimli stoper, 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Emre, geçen sezon ise 30 maçta 2.025 dakika sahada kalırken, 1 gol attı, 3 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.