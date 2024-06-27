Çorum FK’nın eski futbolcularından Emre Gemici, yeni sezon için 3.Lig 3.Grup takımlarından 52 Orduspor FK ile anlaştı. 30 yayındaki golcü futbolcu Ordu temsilcisi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezona 3.Lig ekibi Karşıyaka’da başlayan Emre Gemici, İzmir temsilcisiyle 14 maçta 16 gol attı ve 2 da gol pası vererek büyük başarıya imza atarken, 1086 dakika süre aldı. Ara dönemde 3.Lig ekibi Kepezspor’a transfer olan Emre Gemici, Antalya temsilcisinin formasını 10 karşılaşmada giydi ve 443 dakika süre aldı. Deneyimli golcü bu maçlarda 2 gol atıp 1 asist yaptı.