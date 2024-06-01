Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Türkiye Süper futbol Ligi’nin son hafta maçında konuk olduğu Trabzonspor’a 4-2 yenilirken, İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük’ün ardından 1.Lig’e düşen son takım oldu. Ankaragücü yönetimi, dün yaptığı değerlendirmede, düşen takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu ile yolları ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adamla karşılıklı anlayarak yolların ayrıldığı belirtilirken, hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Emre Belözoğlu, Ankaragücü’nün başında 38 resmi maça çıktı. Başkent ekibi bu maçlarda 12 galibiyet, 14 beraberlik, 12 yenilgi alırken, 53 gol atıp 46 gol yedi.