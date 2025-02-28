Avrupa Bilardo Konfederasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı gereğince Fransa’da düzenlenecek olan 51. Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan milli takımın ve ferdi müsabakalarda da mücadele edecek olan Çorumlu bilardocu Emrah Taç’ın rakipleri belli oldu.

Florange kentinde, 24 sporcunun katılımıyla başlayacak turnuvada Türkiye’yi 3’er sporcudan oluşan 2 takım temsil edecek. Emrah Taç, Hacı Arap Yaman ve Barış Cin’den oluşan Türk Milli-1 Takımı, Lüksemburg’un 1,takımı ve Belçika’nın 2.takımı ile birlikte aynı grupta mücadele edecek.

Ferdi müsabakalarda ise, Emrah Taç, takım arkadaşı Hacı Arap Yaman ve Fransız bilardocu Olivier Lacroix D grubunda yer alacaklar.

19 Mart’ta başlayacak şampiyona 23 Mart’ta sona erecek.