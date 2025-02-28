Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından Osmancık’tan sonra Bayat ilçesinde de öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın katkıları ile alınan spor malzemeleri, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu tarafından Yoncalı İmam Hatip Ortaokulu, Ahacık Nazpınar İlkokulu, Ahacık Nazpınar İmam Hatip Ortaokulu, Çukuröz İlkokulu ve Çukuröz İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere dağıtıldı. Öğrenciler büyük sevinç yaşarken, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, malzemelerin alımı noktasındaki katkılarından dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti.