Çorum Valiliği, Emniyet Müdürlüğü’nün 2023 yılına ilişkin faaliyetlerini kamuoyuna açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, il genelinde 2023 yılında gerçekleşen 226 evden hırsızlık olayının 147’si, 157 işyerinden-resmi kurum ve kuruluştan hırsızlık olayının 133’ü, 43 otodan hırsızlık olayının 34’ü, 25 oto hırsızlığı olayının 23’ü, 293 diğer hırsızlık olaylarının 202’si, 87 yağma olayının 85’si, 620 mala zarar verme olayının 462’si aydınlatıldı.

Kişilere karşı işlenen suçlardan 10 kasten öldürme ve 29 taksirle öldürme olayının tamamının, 2 bin 45 kasten yaralama olayının 1.978’inin ve 1.350 tehdit olayının 1.306’sının aydınlatıldığı belirtildi.

Tüm asayiş olaylarına bakıldığında ise 2023 yılında 15.130 olayın meydana geldiği belirtilerek, “Bu olayların 6.723’ü kişilere karşı işlenen suçlar, 2.965’i mal varlığına karşı işlenen suçlar, 1.518’i topluma karşı suçlar, 127’si millete ve devlete karşı suçlar, 3.797’si takibi gereken diğer olaylardır. 2023 yılında meydana gelen olayların %93’ü aydınlatılmıştır” denildi.