Emniyet Müdürleri atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişirken Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. Ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı.

Kararnameyle 52 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

  1. İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğüne
  2. Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne
  3. Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne
  4. Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne
  5. Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Emniyet Müdürlüğüne
  6. Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın Emniyet Müdürlüğüne
  7. Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne
  8. Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Emniyet Müdürlüğüne
  9. Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne
  10. Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne
  11. Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğüne
  12. Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne
  13. Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Emniyet Müdürlüğüne
  14. Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Emniyet Müdürlüğüne
  15. Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu Emniyet Müdürlüğüne
  16. Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Emniyet Müdürlüğüne
  17. Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Karaman Emniyet Müdürlüğüne
  18. Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne
  19. Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Emniyet Müdürlüğüne
  20. Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne
  21. Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne
  22. Polis Başmüfettişi Nihat Uzun, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne
  23. Polis Başmüfettişi Tamer Cömert, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne,
  24. Polis Başmüfettişi Hakan Duman, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne
  25. Polis Başmüfettişi Salih Gözüm, Yalova Emniyet Müdürlüğüne
  26. Polis Başmüfettişi Cihat Dağdeviren, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne
  27. Polis Başmüfettişi Mahmut Ay, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne
  28. Polis Başmüfettişi Yılmaz İpar, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne
  29. Polis Başmüfettişi Gökalp Şener, Ardahan Emniyet Müdürlüğüne
  30. Polis Başmüfettişi Hüseyin Adatepe, Artvin Emniyet Müdürlüğüne
  31. Polis Başmüfettişi Beyti Kalaycı, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne
  32. Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan, Bingöl Emniyet Müdürlüğüne
  33. Polis Başmüfettişi Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne
  34. Polis Başmüfettişi Selim Arıcı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne
  35. Polis Başmüfettişi Arif Pehlivan, Çorum Emniyet Müdürlüğüne
  36. Polis Başmüfettişi Onur Karaburun, Edirne Emniyet Müdürlüğüne
  37. Polis Başmüfettişi Adnan Karayel, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne
  38. Polis Başmüfettişi İdris Yılmaz, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne
  39. Polis Başmüfettişi Kadir Gökçe, Hatay Emniyet Müdürlüğüne
  40. Polis Başmüfettişi Ahmet Cengiz Koçak, Isparta Emniyet Müdürlüğüne
  41. Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Hasan Köse, Karabük Emniyet Müdürlüğüne
  42. Polis Başmüfettişi Mehmet Ömür Saka, Kars Emniyet Müdürlüğüne
  43. Polis Başmüfettişi Sinan Çamuroğlu, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne
  44. Polis Başmüfettişi Erdoğan Kartal, Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne
  45. Polis Başmüfettişi Arif Çankal, Malatya Emniyet Müdürlüğüne
  46. Polis Başmüfettişi Cebrail Buğday, Mardin Emniyet Müdürlüğüne
  47. Polis Başmüfettişi Serkan Karaman, Muş Emniyet Müdürlüğüne
  48. Polis Başmüfettişi Atilla Aksoy, Ordu Emniyet Müdürlüğüne
  49. Polis Başmüfettişi Mehmet Sarıbuva, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne
  50. Polis Başmüfettişi Erden Bildirici, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne
  51. Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Kolcu, Uşak Emniyet Müdürlüğüne
  52. Polis Başmüfettişi Recep Tecimer, Yozgat Emniyet Müdürlüğüne atandı.