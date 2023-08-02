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Emniyet Müdürleri atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişirken Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. Ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı.

Kararnameyle 52 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle: