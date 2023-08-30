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Buldukları yeni yöntemlerle her geçen gün çok sayıda kişinin dolandırıcıların tuzağına düşerken, ekipler de vatandaşların alım satımlarda daha dikkatli olması için çalışma başlattı.

Ekipler önce noter ve çalışanlarıyla görüşerek konu hakkında yüz yüze bilgi verdi, ardından noter binalarının dikkat çeken yerlerine dolandırıcılık konularıyla alakalı afişler astı.

Güvenilir yerlerden mutlaka araç alım ve satımının yapılması gerektiğini ifade eden ekipler, kilometre düşürme dolandırıcılığına karşı da kurumsal ekspertizlerden araç kontrollerin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.