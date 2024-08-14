Çorum il merkezinde 5-12 Ağustos tarihlerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 dolandırıcılık, 1 hırsızlık, 1 yağma ve 1 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 18 şahıs yakalanırken, ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 kadın ve 5 erkek şahıstan, 4 kadın ve 4 erkek şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kayıp olan 1 kadın ve 1 erkek şahsın aranma çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” görüşüne yer verildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK