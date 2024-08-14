İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik -32” operasyonlarında 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti. "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince bin 300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Adana, Kırklareli, Kocaeli, Samsun, Bitlis, Konya, Edirne, Balıkesir, Ordu, Mersin, Kilis, Kayseri, Bolu, Sakarya, Van, Kütahya, Yalova, Kahramanmaraş, Trabzon, Aksaray, Çorum, Isparta, Batman, Aydın, Denizli, Mardin, Giresun, Kırşehir, Osmaniye, Yozgat, Erzurum, Eskişehir, Manisa, Muğla, Düzce, Iğdır, Rize, Şırnak, Siirt, Hatay, Malatya, Tekirdağ, Adıyaman, Ağrı, Bilecik, Elazığ, Kars, Tokat, Uşak, Zonguldak ve Niğde olmak üzere 59 ilde 'Narkoçelik-32' operasyonları düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 208,5 kilogram metamfetamin, 149,5 kilogram esrar, 65 kilogram kokain, 50 kilogram eroin ve 33 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 46 sokak satıcısı yakalandı, 43’ü tutuklandı.

Editör: İHA AJANS

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 ton 198 kilogram skunk ele geçirildi. 23 sokak satıcısı yakalandı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 710,5 kilogram skunk ele geçirildi. 6 sokak satıcısı yakalandı.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda 292 kilogram skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 244,5 kilogram skunk ele geçirildi. 7 sokak satıcısı yakalandı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 133,5 kilogram skunk, 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 16 sokak satıcısı yakalandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 124 kilo 650 gram skunk, 79 kilogram esrar ve 492 bin 479 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 sokak satıcısı yakalandı.Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 87 kilogram esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 52,5 kilogram skunk, 46 kilogram esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 52 kilogram skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo paketi içerisinde yapılan aramada 50 kilogram metamfetamin ele geçirildi.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 47 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 136 kilogram skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 237 bin 16 adet uyuşturucu hap, 12 kilogram skunk ele geçirildi. 8 sokak satıcısı yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.”