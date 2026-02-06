Çorum Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmayı sürdürüyor.

Dünyanın en önemli turizm organizasyonları arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2026’da Çorum Belediyesi de güçlü bir şekilde yer aldı. Gastronomi başta olmak üzere Çorum’un doğal, kültürel ve turistik zenginliklerinin sergilendiği fuarda, Çorum standı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

5-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden EMITT 2026, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuara gastronomi ağırlıklı bir konseptle katılan Çorum Belediyesi; doğa, sağlık, kültür ve gastronomi turizmi alanlarında şehrin sahip olduğu potansiyeli yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtıyor.

İstanbul’da yaşayan Çorumluların da ilgiyle ziyaret ettiği stantta, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya, kentin yöresel lezzetleri ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretçilere leblebi, Çorum baklavası, leblebi kurabiyesi ve Çorum su böreği ikram edilirken, belediyenin kültür yayınlarından oluşan tanıtım materyalleri de hediye edildi.

Fuara katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Çorum standında gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek kenti yakından tanımaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Çorum mutfağının son yıllarda adından sıkça söz ettirdiğini belirten ziyaretçiler, özellikle gastronomi turizmi kapsamında Çorum’u ziyaret etmek istediklerini vurguladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ