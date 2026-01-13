Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın’ın son genel kurulda görevini bırakmasının ardından Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin onayı ile Emir Dağaşan’ın Kamu-Sen Çorum İl Temsilciği görevine atandığı belirtildi.

Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yücel Kazancıoğlu’nun takdiri ve Genel Başkan Önder Kahveci’nin olurlarıyla, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi olarak görevlendirilmiş olmanın onurunu ve büyük bir sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Önceki dönem İl Temsilcisi Selim Aydın’a görev süresi boyunca sendikaya ve teşkilatlara sunduğu katkı, emek ve hizmetler için teşekkür eden Dağaşan kamu görevlilerinin ve emeklilerinin, her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında alım gücünün ciddi biçimde eridiğini hatırlattı.

Emir Dağaşan, “Ücrette hakkaniyet, vergide adalet talebimiz, sadece bir sendikal slogan değil, kamu çalışanlarının insanca yaşam hakkının açık ve net bir ifadesidir. Bu kapsamda, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yaşadığı ekonomik kayıpları dile getirmek, taleplerimizi kararlılıkla ifade etmek ve yetkilileri sorumluluk almaya davet etmek amacıyla bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 12.30’da Çorum Valiliği Ek Binası önünde, tüm illerimizle eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Türkiye Kamu-Sen olarak altını bir kez daha çiziyoruz: Emeğin değersizleştirilmesine, adaletsiz vergi yüküne ve ücret politikalarındaki eşitsizliğe sessiz kalmayacağız. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Tüm kamu görevlilerimizi ve emeklilerimizi, bu haklı ve meşru mücadelemize destek vermeye, birlik ve dayanışma içerisinde basın açıklamamıza katılmaya davet ediyoruz” görüşüne yer verdi.

