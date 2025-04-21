Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, işçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“İnsanca yaşam ve çalışma koşulları için, vergide adaletin sağlanması için, sendikal hak ve özgürlükler için, bağımsız-demokratik yargı ve adalet için, sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için” 1 Mayıs'ta alanlara” çağrısı yapan EMEP’liler, kentin farklı bölgelerinde dağıttıkları bildirililerle işçileri 1 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan mitinge davet etti.

EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, bu seneki 1 Mayıs’ı sömürü, derinleşen yoksulluk ve artan baskı koşullarında karşıladıklarını ifade ederek, “Bütün zenginlik yerli-yabancı tekellere, holdinglere, banka kasalarına ve yandaş sermayedarlara akıyor. Sıra işçiye geldiğinde ise ‘Allah versin’ deniyor. ‘Büyük Türkiye’den emekçilerin payına düşen baskı, sömürü ve yoksulluk oluyor” dedi.

Editör: SELDA FINDIK