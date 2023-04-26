“7 saatlik iş günü, hafta sonu tatil hakkı, yıllık izin hakkı için, insanca yaşayacak bir ücret için 1 Mayıs'ta alanlara” çağrısı yapan EMEP’liler, kentin farklı bölgelerinde astıkları afiş ve dağıttıkları bildirililerle işçileri 1 Mayıs günü saat 13.00’de gerçekleştirilecek olan mitinge davet etti.

EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, “Kapitalist sömürüye ve baskıya karşı, aynı zamanda tek adam yönetimine dur demek için tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs'ta alanlara çağırıyoruz” diyerek, 1 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Parkı’nda toplanacaklarını ve buradan mitingin yapılacağı Saat Kulesi’ne yürüyeceklerini bildirdi.ç