Sabah saat 06.00’da işçi servis duraklarına giden EMEP’liler, hazırladıkları 1 Mayıs bildirisini işçilere ulaştırdılar.

Türk-İş, DİSK ve KESK tarafından 1 Mayıs Perşembe günü 10.30’da Pirbaba Parkı önünde toplanıp 12.00’de Saat Kulesi’nde devam edecek olan mitingin duyuru çalışmaları sürerken, EMEP üyeleri de kentin farklı bölgelerindeki işçi servis duraklarına giderek, tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a davet etti.

2025 1 Mayısının yaygın, kitlesel ve birleşik bir mücadele günü olarak gerçekleşmesinin önemli olduğu kaydedilen açıklamada, “Yoksulluğu, iş cinayetlerini, işsizlik ve güvencesizliği katmerleştiren Erdoğan-Şimşek sömürü programına, 12. Kalkınma Planına, Orta Vadeli Programa karşı barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş için, demokratik bir ülke için 1 Mayıs’ta üretimi durdurmaya, her fabrikayı, her işletmeyi, her hastaneyi, her okulu, her sokağı 1 Mayıs alanı haline getirmeye çağırıyoruz! Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz! Yaşasın 1 Mayıs!” ifadesine yer verildi.

EMEP SAAT 10.00'DA TOPLANACAK

Emek Partisi Çorum İl Örgütü, 1 Mayıs günü saat 10.00’da Bahabey Caddesi üzerindeki Hacı Bektaş Parkı’nda toplanarak, buradan mitingin yapılacağı Saat Kulesi’ne yürüyecek.