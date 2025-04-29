Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde; "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen 2025 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu'nu kapsamında Çorum Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi, vatandaşların kurban vekâletlerini kolaylıkla verebilmeleri amacıyla Saat Kulesi Meydanı Hürriyet Parkı önüne “Kurban Bağış Standı” açtı.

Afişler ve broşürlerle tanıtımların da yapıldığı stantlarda vatandaşlara vekâletle kurban kesimi hakkında bilgi verilirken, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak kurbanlar için makbuz karşılığı bağışlar alınıyor.

Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kurulan bağış stantlarıyla TDV’nin hayırseverler ile ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.



2025 yılında vekâlet yoluyla yurt dışı kurban fiyatının 5.450 lira, yurt içinde ise 13.500 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Yıldırım, Filistin için ise 11 bin lira olarak belirlendiğini söyledi.

Yıldırım, kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşların il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ederek, TDV bağış stantlarına gelerek, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden ya da mobil bağış uygulamalarından çevrimiçi/online bağış yaparak kurban vekaletlerini TDV’ye verebileceklerini kaydetti.