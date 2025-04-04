Maliyede tam 40 yılını başarılı bir şekilde dolduran Elvan Ekin, görev süresi boyunca gösterdiği başarılar ve çalışma azmi ile takdir topladı.

İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Elvan Ekim’e emekliliği dolayısıyla bir teşekkür belgesi takdim etti. Ciğer, Elvan Ekin7in yıllarca süren hizmetinde Çorum İl Defterdarlığı’na önemli katkılar sağladığını belirterek, emekliliğe ayrılmasının ardından da başarılarının devamını diledi.

Emekli olan Elvan Ekin ayrıca kurumdaki tüm mesai arkadaşları tarafından çiçeklerle uğurlandı. Çalışma arkadaşları, ona olan minnettarlıklarını ve iyi dileklerini dile getirdi. Maliye personelinin sıcak veda töreni, duygusal anlara sahne oldu.

Elvan Ekin’e 40 yıl süren başarılı kariyerinde gösterdiği özverili çalışmalar için bir kez daha teşekkür edilirken, yeni hayatında da sağlık ve mutluluklar dilendi.

Editör: HABER MERKEZİ