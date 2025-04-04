İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 2028 Cumhurbaşkanı Adayı belirleme ön seçiminde toplam 15,5 milyon oy kullanıldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Çorum'da oy kullanan üye ve dayanışma sandıklarında kullanılan oy sayısı belli oldu.

23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilen ve sabah 08.00'de başlayan ön seçime partililerin ilgisi yoğun oldu.

Partililerin yanı sıra İmamoğlu'na destek vermek isteyen vatandaşların da oy kullanabilmesi için kurulan 'Dayanışma Sandıkları'nda ise parti üyesi olmayan vatandaşlar oy kullandı.

ÇORUM'DA İMAMOĞLU İÇİN KAÇ OY KULLANILDI?

23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilen CHP Cumhurbaşkanı Adayı ön seçiminde tek aday Ekrem İmamoğlu için Çorum'dan 12 bin 751 kişi oy kullandı. CHP üyesi olmayan ve Ekrem İmamoğlu için gönüllü oy kullananların sayısı ise 79 bin 156 oldu.

23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilen CHP Cumhurbaşkanı Adayı ön seçiminde tek aday Ekrem İmamoğlu için Çorum'da 14 bin 574 CHP üyesinin yüzde 84'ü sandığa giderken dayanışma sandıklarında oy kullanan vatandaşlarla birlikte Ekrem İmamoğlu için Çorum'dan toplam 91 bin 907 oy çıkmış oldu.