İç Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Cumartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Sıcaklıklar ise bölgede genellikle 10 ile 15 derece aralığında seyrediyor.

Öte yandan Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden Pazar gecesi ülkemize Balkanlardan soğuk hava dalgasının geleceğini duyurdu. Kar yağışının etkili olacağı illeri sıralayan Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Balkanlar'dan yurdumuza soğuk ve yer yer kar yağışlı hava dalgası geliyor. Balkanlar pazar gecesi Trakya'dan giriş yapacak. Kendisini yakın takibe aldık. Kazasız belasız bir şekilde gelirse salı, çarşamba ve perşembe Kartepe, Uludağ, Bolu gibi birçok yerde kar yağabilir.”

Çorum'da ise 9 Nisan Çarşamba ve 10 Nisan Perşembe günü sıcaklıkların 0 dereceye düşeceği ve yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.