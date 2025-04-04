Çorum'da pazar denetimleri sırasında farklı kalite ürünlerin sergilendiğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hileli satışlarla mücadele edeceğini ve dürüst esnafı koruma çalışmalarına hız verileceğini açıklamıştı.

Başkan Aşgın'ın pazarcı esnafını sert bir dille uyardığı video çok konuşulmuş, pazarcılar da Başkan Aşgın'ı protesto etmişti.

Dün Perşembe Pazarından alışveriş yapan bir vatandaş, ömründe ilk defa bu kadar nazik ve kibar bir alışveriş yaptığını dile getirerek sosyal medya hesabından Başkan Aşgın'a teşekkür etti.