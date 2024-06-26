EYT düzenlemesiyle birlikte Türkiye'deki emekli sayısı 17 milyona yaklaşırken, hükümet emeklilerin sayısının "çok fazla" olduğunu gerekçe göstererek emekli aylıklarında kısıtlı artışlara gitmeye devam ediyor.

2023 yılının Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammı sadece kök maaşlara yansıtan hükümet, kulislerden aktarılan bilgilere göre kök maaş zammı uygulamasını bu yıl da tekrarlamaya hazırlanıyor.

Bir başka deyişle, halihazırda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşını alan milyonlarca emekli, temmuz ayında ya hiç ya da oldukça kısıtlı bir zam almaya hak kazanacak. Ancak eline geçen paranın 10 bin lira olması nedeniyle birçok emekli, kök maaşının ne kadar olduğunu bilmiyor.

3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25 zam yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, bu yıl herhangi bir ek zam kararı alınması beklenmiyor.

Şu ana kadar zamların yalnızca kök maaşlara yansıtılacağına dair resmi bir açıklama gelmese de, bugün AKP tarafından asgari ücrete zam yapılmayacağına dair açıklama, emekliler için de kısıtlamalara gidileceği görüşünü güçlendirdi.

En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş, mevcut şartlarda 6 bin 750 TL ile 10 bin TL arasında kök maaşları almakta. Yüzde 25'lik zammın, kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan vatandaşlara yapılması, fiilen hiçbir maaş artışı yaşanmaması anlamına gelecek.

Halihazırda 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında kök maaşı bulunan emekliler ise, yüzde 25'lik artıştan kısmen yararlanabilecek. Örneğin kök maaşı 8 bin 500 lira olan bir vatandaş, yüzde 25'lik zamdan sonra fiilen yalnızca 625 lira zam alma hakkı kazanacak.

Henüz kök maaşını bilmeyen milyonlarca emeklinin bulunduğunu belirten SGK uzmanları, e-Devlet yardımı ile saniyeler içerisinde bu bilgiye ulaşılabildiğini aktardı.