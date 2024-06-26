Dün gerçekleşen ve saatlerce süren MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyonkarahisar il başkanlarının değiştirilmesi kararı alındı.

AK PARTİ MYK TOPLANDI

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün akşam saatlerinde “değişim” ana gündemiyle toplandı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık yaptı.

DEĞİŞİM VURGUSU YAPMIŞTI

22 yıl iktidar olan ve şimdiye kadar yapılan yerel, genel ve temayül seçimlerinde birinciliği hiçbir siyasi partiye kaptırmayan AK Parti, 31 Mart seçimlerinde birinciliği CHP’ye kaptırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından vurguladığı “değişim” talebi dün gece gerçekleştirildi. Seçim kaybeden 7 il başkanı görevinden alındı ve yerlerine yeni il başkanları atandı.

7 İLDE BAŞKANLAR DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kritik MYK toplantıda 2’si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi gündeme geldi. AK Parti’de 7 şehrin il başkanları değişti. 31 Mart seçimlerin hemen ardından Rize il başkanı, Rize’de bazı ilçe belediye başkanlarını CHNP kazanması sonrasında görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

YENİ İL BAŞKANLARI ATANDI

Dün gece gerçekleşen ve saatler süren AK Parti MYK toplantısında 31 Mart’ta belediyeleri CHP’ye kaptıran 7 il başkanı görevden alındı ve yerlerine yeni il başkanları atandı. Atanan il başkanları şöyle; Zonguldak il başkanlığına Mustafa Çağlayan, Kastamonu il başkanlığına Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye il başkanlığına Mehmet Sadi Binboğa, Adıyaman il başkanlığına Faruk Bülent Kaplan, Gaziantep il başkanlığına Fatih Fedaioğlu, Erzincan il başkanlığına Alpay Kabadayı ve Afyonkarahisar il başkanlığına ise Turgay Şahin atandı.

4 İLDE CHP KAZANDI

İl başkanları değiştirilen 4 ilin, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçmişti. Zonguldak AKP’den CHP’ye, Adıyaman AK Parti’den CHP’ye, Afyonkarahisar AKP’den CHP’ye ve Kastamonu MHP’den CHP’ye geçti, geçmişti. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen MYK değerlendirme toplantısı saatlerce sürdü. Cumhurbaşkanı ve AK parti Genel Başkanı Erdoğan gece yarısı, saat 00.30 sularında toplantıdan ayrıldı.

ÇORUM KALESİYDİ

Çorum AK Parti’nin en başarılı olduğu illerden biriydi. Ancak 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde, Merkez'de Halil İbrahim Aşgın'la birlikte toplam 14 belediyenin 6 tanesini kazanmıştı. 2019 yılına göre Çorum'da AK Partili belediye sayısı azalsa da Türkiye genelindeki oy kaybına bakıldığında Çorum'da düşüşün kısıtlı olması ve Merkez belediyeyi AK Parti'nin kazanması AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı başarılı il başkanları arasına soktu.