Toplantıda, emekli üyelerine sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulunan Okumuş, aynı zamanda plaket takdiminde bulundu.

Fatih Okumuş, yaptığı konuşmada, memur emeklilerine ödenmeyen seyyanen artışın verilmesi ve sendikal örgütlenmenin yasal zemine kavuşturulması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, “Memur-Sen olarak, emeklilerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Emeklilik hayatlarına başladıkları bu dönemde eğitim çalışanlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dileriz” dedi.

Okumuş ayrıca, emekliler için yapılması gereken düzenlemeleri sıralayarak, “İlave seyyanen ödemeyi emekli aylıklarına yansıtalım, aylık bağlama oranını güncelleyelim, emeklilerin örgütlenmeleri önündeki engelleri aşalım ve ‘Hangi yılda emekli olmalıyım’ sorularını çözelim” ifadelerini kullandı.

Yeni toplu sözleşme yasasının önemine de değinen Okumuş, “Kamu görevlilerini ve emeklilerini kapsayan yeni bir toplu sözleşme yasası, tıpkı yeni anayasa gibi elzemdir. Bu konuda, 3,75 milyon kamu çalışanı ve 2,5 milyon emekli için adil bir düzenleme yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Editör: SELDA FINDIK