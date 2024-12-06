Kaymakamlıklar, belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan projelerin uygulama süreçlerinin ele alındığı değerlendirme ve koordinasyon toplantısı, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ilçe kaymakamları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Editör: Haber Merkezi