Emeklilerin insanca yaşam koşullarından uzak bir yaşantıya mahkum bırakıldığını ifade eden Sefa Batak, “Dağ, fare doğurdu. Bizler asgari ücretin üzerinde bir maaş düzenlemesi beklerken, yüzde 15.75’lik zam maaş artışı ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkartılmıştır. 2 bin lirayı bile bulmayan bir düzenleme ile emekliler, çay-simit dahi alamaz hale getirilmiştir” dedi.

Gerçek hayatta durum çok daha vahim iken, iktidarın kendi TÜİK’lerine belirlettiği yıllık enflasyon oranının yüzde 44.38 olmasına rağmen emekliye yüzde 15.75’lik bir zam oranı verilmesinin emekli ile alay edildiği, dışlandığı, horlandığı anlamına geldiğini dile getiren Sefa Batak, “bu para ile enflasyona uyum mu sağlayacağız, yoksa ayakta kalma mücadelesi mi vereceğiz içinden çıkamıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Emeklinin durumu kelimelerle ifade edilecek gibi değil. Tek kurtuluşumuz birlikte mücadele etmektir. Bunun da yolu örgütlenmekten, bir araya gelmekten geçiyor. Sendikamız, 17 milyon emekli nüfusunun yüzde 1’lik bölümüne ulaştığında, yani 170 bin üye sayısını elde ettiğinde toplu görüşme masasında oturma ve emeklileri temsil etme hakkına sahip olacaktır. Bu güce ulaşmak için tüm emeklileri sendikamıza üye olmaya, mücadelemize omuz vermeye davet ediyoruz. Emeklinin ve emekçinin tek kurtuluş yolu kol kola birlikte mücadele etmekten geçmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR