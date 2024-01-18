Okul yönetimi ve görevli öğretmenler tarafından düzenlenen etkinliğe daha önce okulda görev yapmış öğretmenler ile emekli olan öğretmenler davet edildi.

Etkinliğe ilçedeki en yaşlı öğretmenler arasında bulunan Ethem Zorba öğretmende davet edildi. Kısa bir sohbetin ardından yemeğe geçilirken davetlilere Alaca’nın Meşhur kıymalı pidesi ikram edildi.



Görevde olan öğretmenler, bizleri kırmayıp davetimizi kabul ederek okulumuza kadar gelerek bizleri onurlandıran öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Ethem Zorba öğretmenimizin tecrübelerinden istifade ettik. Kendilerine çok teşekkür ederiz denildi.

Emekli öğretmenler ise, "Bu organizasyonu düzenleyen Okul Müdürü Mustafa Arklan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu organizasyon bizleri geçmişe, yıllar öncesine götürerek görev yaptığımız eski güzel günleri hatırlattı. Mutlu olduk, duygulandık” şeklinde konuştular.