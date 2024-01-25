Almanya'da yaşadığı evinde yaşamını yitiren Ocaklı'nın cenazesi, uçakla Türkiye'ye getirildikten sonra karayolu ile Alaca ilçesine ulaştı.

Lütfi Ocaklı'nın cenazesi, Ömerpaşa Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Alaca Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, emekli Orgeneral İhsan Uyar, emekli Korgeneral Harun Ocaklı, Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Alaca İlçe jandarma Komutanı Teğmen Uğur Gürsoy, Alaca İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Ertuğran da katıldı.