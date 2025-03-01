Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışma yapılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 16.5 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren bayram ikramiyesine yönelik çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Yeni emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı'ndan önce belli olacak. Gözler yapılacak açıklamalara çevrilirken, emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri de merak ediliyor.

Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yeni emekli bayram ikramiyesi ne zaman açıklanacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" demişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlandığı bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltildi.

Emekliler geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi aldı.

Ancak bu yıl emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yıllar dikkate alınırsa ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılabileceği öngörülüyor.

İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE ZAM SENARYOLARI NELER?

Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapıldı. Bayram ikramiyelerine de bu oranda zam yapılırsa yeni ikramiye tutarı 3 bin 472 liraya yükselecek. Yuvarlama ile 3 bin 500 liraya yükseltilebilir.

Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir.

Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.

Yüzde 30 zam yapılması durumunda emekli bayram ikramiyelerine 900 lira artış yapılacak ve ikramiye 3 bin 900 liraya yükselecek.

Yüzde 35 zam yapılması durumunda ikramiyelerde 1050 lira artış olacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda ikramiyede 1200 lira artış olacak ve ikramiye 4 bin 200 liraya yükselecek.

Yüzde 45 zam yapılması durumunda ikramiyede 1350 lira artış olacak ve ikramiye 4 bin 350 liraya yükselecek.

Yüzde 50 zam yapılması durumunda ikramiyede 1500 lira artış olacak ve ikramiye 4 bin 500 liraya yükselecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

