Evli ve 3 çocuk babası Galip Eker, yakalandığı pankreas kanserinden dolayı tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Merhumun cenazesi Amasya’nın Gediksaray köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.



Cenaze törenine; İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ali Rıza Ceylaner, Belediye Meclis Üyesi adayları; Özden Atak, İsmail Akyol, parti yöneticileri; Necati Burak Peker, İsmail Erdoğan, Türk-İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, bazı partililer ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)