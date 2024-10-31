Merhum Musa Yavuz'un oğlu, Nazmiye ve Gökmen Yavuz'un babaları, Nuri, Süleyman, Hüseyin ve Cafer Yavuz'un ağabeyleri, Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hikmet Yavuz’un akrabası olan Hasan Yavuz, hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün (31 Ekim 2024 Perşembe günü) İzmir’de saat 09.30’de Tepecik Mezarlıklar Müdürlüğü’nde yıkandıktan sonra öğle namazına müteakiben Bayraklı’da bulunan Manavkuyu Fatih Camii'nden kaldırılarak Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR