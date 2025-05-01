Sendika temsilcileri ve oda başkanlarıyla yapmış olduğu istişarelerde, iş gücünün değerine vurgu yapan Tuzcu, 1 Mayıs’ın, birlik ve dayanışma ruhunun en güzel şekilde yaşandığı bir gün olduğunu belirterek, emekçilerin alın terinin kutsal olduğunu ifade etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün emeğin değerini yüceltme ve çalışma hayatındaki dayanışmayı güçlendirme günü olarak her yıl kutlandığını kaydeden Tuzcu, çalışanların yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında farklı sektörlerden fabrikaları da ziyaret eden Tuzcu, “1 Mayıs, alın teriyle çalışan emekçilerimizin günüdür. Çalışanlarımızın emeği, ülkemizin kalkınmasında ve refahında en büyük paya sahiptir. İŞKUR olarak, her zaman çalışanların yanında olmaya, onların haklarını savunmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Editör: SELDA FINDIK