Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Sendikası Çorum Şubesi ile Türk-İş Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Çorum’da anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. SGK İl Müdürü Ömer Tök, Hak-İş Sendikası İl Başkanı Mustafa Köroğlu ve Türk-İş Sendikası İl Temsilcisi İhsan Üçtepe’yi ziyaret ederek emekçilerin bayramını kutladı.

Ziyarette 1 Mayıs’ın anlam ve önemine dikkat çekilirken, işçi hakları, emek mücadelesi ve çalışma hayatının temel dinamikleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca çalışma hayatının yükünü omuzlayan işçilere duyulan saygı ve minnet duygusu dile getirildi.

“EMEK VARSA UMUT VARDIR”

Ziyarette konuşan SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök, toplumun her kesiminde alın teri döken emekçilere teşekkür ederek şunları söyledi: “1 Mayıs, sadece bir tatil günü değil, emekçinin hakkının ve emeğin değerinin bir kez daha hatırlandığı özel bir gündür. Bugün sokakları temizleyen, ulaşımı sağlayan, sanayide üretim yapan, tarımda alın teri döken işçilerimizin günü. Vatandaşlarımız evlerinde huzurla otururken şehir düzenini sağlayan bu insanlara minnettarız. Ülkemizin dört bir yanında çalışan ve üreten tüm emekçilerin günü kutlu olsun. Hepimiz biliyoruz ki, emek varsa umut vardır.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hak-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu da, 1 Mayıs’ın dayanışma ruhunu pekiştiren bir gün olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Emek olmadan üretim olmaz, kalkınma olmaz. Bugün birlik, beraberlik ve dayanışmanın günüdür. Kurumlarımızla el birliği içinde işçi haklarını savunmaya, emeğin değerini yükseltmeye devam edeceğiz.”

Türk-İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe ise, emeğin kutsal bir değer olduğunu belirterek, kamu kurumlarının bu anlamlı günde işçileri unutmamasından dolayı teşekkür etti.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği görüşmede ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği, kayıt dışı istihdamla mücadele ve sosyal güvenlik alanında işbirliği yapılabilecek konular da gündeme geldi.

Editör: SELDA FINDIK