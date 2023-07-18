Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi oranı arttırılmış ve hemen ardından akaryakıta 7 lira zam gelmişti. Akaryakıta gelen zammın ardından birçok temel tüketim malzemesi de zamlandı.

Seçimlerden sonra başlayan zam yağmuru akaryakıt zamlarıyla doluya dönerken, EMEP Çorum İl Örgütü söz konusu zamlara karşı tepkisini dile getirmek için 20 Temmuz Perşembe günü saat 18.00’de Özdoğanlar Kavşağı’nda bir basın açıklaması düzenleyecek.

“HALK BU YÜKÜ TAŞIMAK ZORUNDA DEĞİL”

Konuya ilişkin olarak EMEP tarafından yapılan açıklamada, halkın bu yükü taşımak zorunda olmadığı belirtilerek, “Yapılan zamların geri alınması, asgari ücret dâhil çalışan ücretleri ve emekli aylıkları zamlarının yeniden düzenlenmesi ve insanca yaşanacak çalışma ve ücret koşullarının sağlanması için bulunduğumuz her yerde sesimizi yükseltelim, emek ve demokrasi güçleri olarak, halk güçleri olarak taleplerimizi birleştirerek mücadeleyi yükseltelim. Sermaye düzeninin siyasetini yapan AKP iktidarının emekçiler için, halk için adım atması söz konusu bile olmaz, kazanmanın tek yolu birleşmek ve mücadele etmektir” denildi.