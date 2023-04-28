Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ve partililerin hazır bulunduğu bildiri dağıtımında, 1 Mayıs Pazartesi günü Pirbaba Parkı’nda saat 12.00’de başlayacak olan mitinge tüm işçiler davet edildi.

Bildiri dağıtımında bir açıklama yapan EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, “Asgari ücrete yapılan zam, elektriğe, suya, gıdaya yapılan zamların yanında eridi gitti. Haklarımızı korumak için, insanca bir yaşam için işçi ve emekçiler olarak birlik-mücadele ve dayanışma içerisinde hareket etmeliyiz” dedi.

Çorum’daki tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs günü yapılacak olan mitinge taleplerini dile getirmeye davet eden Gökmen, “1 Mayıs, emekçilerin mücadele günüdür. Bundan 130 yıl önce 8 saatlik iş günü için mücadele eden işçilerin bu talebi halen güncelliğini koruyor. Halen 8 saatten fazla çalıştırılıyoruz. Bu yetmiyormuş gibi mesailer verilmiyor. Tüm bu emek karşıtı politikalara “dur” diyebilmenin tek koşulu işçilerin mücadele etmesinden geçiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK tarafından yapılacak olan miting için 1 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00’de Pirbaba Parkı’nda toplanılıp Saat Kulesi’ne yürüneceğini kaydeden Gökmen, Emek Partisi’nin ise saat 11.00’e Hacı Bektaş Veli Parkı’nda toplanacağını açıkladı. (Haber Merkezi)