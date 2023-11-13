Tahmini Okuma Süresi: dakika

Vali Dağlı, 14. yüzyılda yaşamış Anadolu velilerinden Elvan Çelebi'nin Mecitözü İlçesi Elvançelebi Köyünde bulunan türbe ve camiini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında türbe ve camii etrafında daha önce yapılan peyzaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Dağlı, sorun ve talepleri, yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Dağlı’ya ziyareti sırasında; Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile bazı kurum ve kuruluşların yetkilileri de eşlik etti.