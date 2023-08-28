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Çorum-Mecitözü-Amasya Karayolu’nun 5-26 kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeni ile ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının bölünmüş yolla trafik kazalarının en aza inmesi, özellikle de kapasitenin artırılarak seviyesinin yükseltilmesini amaçladığı belirtilmişti.

AK Parti Çorum milletvekilleri de “Projenin hayata geçmesi ile mevcuttaki sathi kaplamalı tek platformlu devlet yolu, bölünmüş yola dönüştürülerek yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilecektir ifadesini kullanmışlardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yüklenici firma aracılığıyla Çorum-Amasya Karayolu ile Mecitözü Elvançelebi köyü arasındaki yol genişletme çalışmasına Elvançelebi'de yaşayan köylüler ise isyan etti.

TAHTASIZ DİNLEDİ

Elvançelebi köyü sakinleri köyün içinden geçen karayolu köyü ikiye böldüğünü ve diğer tarafta kalan tarım arazilerinin yolun yükseltilmesinden dolayı geçiş yapamadıklarını ifade ettiler. Yüklenici firma her ne kadar yan yol ve alt geçit yapmış olsa da köyde yaşayan vatandaşlar bu durumu yetersiz bularak, mağdur olduklarını vurguladı.

“KÖYÜ İKİYE BÖLMÜŞLER”

Elvançelebi Köyü Muhtarı Murat Alagöz, yol yapımı ve yetkililerle ilgili görüşmelerini CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a aktardı. Milletvekili Tahtasız, konuyu TBMM’ye taşıyacağını, Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Karayolları Genel Müdürlüğü’ne soru önergesi vereceğini ve bu konuda diğer siyasi partilerin Çorum Milletvekilleri ile birlikte gündeme gelmesi için mücadele edeceğini bildirdi.

Mehmet Tahtasız, “Sizin burada haklı bir talebiniz var. Bu yol sizin köyünüzü hem ikiye bölmüş, hem de geçişlerinizi öldürmüş. Sizin köyünüzün içinde bulunan tarihi Elvançelebi Türbesi’ni yok hale getirmiş. Bu konuda 4 milletvekili olarak Ulaştırma Bakanlığına gitmek için ben hazırım. Diğer milletvekili arkadaşlarımızda birlikte olursak bu sorunu çözeriz” dedi.